उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के स्नान की तिथियों का ऐलान हो गया है. जनवरी से अप्रैल तक होने वाले इस आयोजन में चार अमृत स्नान होंगे. पहली बार हरिद्वार में अर्ध कुंभ का पूर्ण कुंभ की तर्ज पर आयोजन होगा. साधु संतों ने अर्ध कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ मेले की तर्ज पर आयोजन की सहमति दे दी है.

कुंभ मेला 2027 के आयोजन को लेकर डामकोठी में बैठक हुई.. जिसमें सभी 13 अखाड़ों के साधु-संत शामिल हुए. बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु-संतों का फूलमाला और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया. बैठक में चार अमृत स्नान समेत 10 स्नानों की तिथियों की घोषणा की गई.

उत्तराखंड सरकार की ओर से तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई थी.. लेकिन औपचारिक एलान के बाद तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है.