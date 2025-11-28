ETV Bharat / Videos

हरिद्वार कुंभ मेला 2027: स्नान की तिथियों की घोषणा, जनवरी से अप्रैल तक हरिद्वार कुंभ में होंगे चार अमृत स्नान

November 28, 2025

उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के स्नान की तिथियों का ऐलान हो गया है. जनवरी से अप्रैल तक होने वाले इस आयोजन में चार अमृत स्नान होंगे. पहली बार हरिद्वार में अर्ध कुंभ का पूर्ण कुंभ की तर्ज पर आयोजन होगा. साधु संतों ने अर्ध कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ मेले की तर्ज पर आयोजन की सहमति दे दी है.  

कुंभ मेला 2027 के आयोजन को लेकर डामकोठी में बैठक हुई.. जिसमें सभी 13 अखाड़ों के साधु-संत शामिल हुए. बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु-संतों का फूलमाला और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया. बैठक में चार अमृत स्नान समेत 10 स्नानों की तिथियों की घोषणा की गई.  

उत्तराखंड सरकार की ओर से तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई थी.. लेकिन औपचारिक एलान के बाद तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है.    

हरिद्वार कुंभ मेला 2027
HARIDWAR KUMBH MELA 2027
कुंभ स्नान तिथियों का एलान
साधु संतों के साथ सीएम की बैठक
HARIDWAR KUMBH MELA 2027

ETV Bharat Hindi Team

