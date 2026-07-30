उत्तराखंड के हरिद्वार में सावन माह की पवित्र कांवड़ यात्रा के लिए शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. गुरुवार से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलने वाली इस वार्षिक यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस-प्रशासन ने कमर कस ली है.

हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक, सुरक्षा के लिए 13 कंपनी पैरामिलिट्री, 10 कंपनी PAC और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से मिले 10 ड्रोन्स और CCTV कैमरों के जरिए चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है. गंगाजल भरने पहुंचे कांवड़ियों ने भी प्रशासन की इन चाक-चौबंद व्यवस्थाओं की सराहना की है.