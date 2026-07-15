उत्तराखंड के हरिद्वार में 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. जिला प्रशासन और पुलिस श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित एवं सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने में जुटे हैं. हर की पौड़ी सहित प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जबकि पीने के पानी, शौचालय, ठहरने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और खाद्य आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है. प्रशासन ने 25 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी करने का लक्ष्य रखा है और पड़ोसी राज्यों के साथ ट्रैफिक व सुरक्षा को लेकर समन्वय किया जा रहा है. इस वर्ष कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त (महाशिवरात्रि) तक चलेगी, जिसमें लाखों शिवभक्त हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है.