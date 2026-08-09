स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने और अमर शहीदों को सम्मान देने के लिए देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास के तिरंगा यात्रा को रवाना किया. इस अवसर पर उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि देश के प्रतीकों, महापुरुषों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान अब नहीं चलेगा. वहीं, जयपुर में तेज बारिश के बीच हजारों लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली. इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अब तिरंगा झंडा सिर्फ सरकारी इमारतों पर ही नहीं, बल्कि देश के हर घर पर लहराना चाहिए. उन्होंने वंदे मातरम को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर सवाल उठाए.

तिरंगा यात्रा पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ दिखा. पुडुचेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा रैली की अगुवाई की तो रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भोपाल में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तिरंगा यात्रा का आगाज किया. हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली जा रही इस यात्रा के मकसद देश के नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है.