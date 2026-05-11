क्रूज शिप से फैला हंता वायरस? कई देशों में अलर्ट, यात्रियों को किया गया क्वारंटाइन - HANTAVIRUS
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Published : May 11, 2026 at 8:47 PM IST
दुनिया में हंता वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है. क्रूज शिप एमवी होंडियस से जुड़े कई यात्रियों में वायरस के लक्षण मिलने के बाद अलग-अलग देशों ने अलर्ट जारी कर दिया है. फ्रांस की एक महिला और दो अमेरिकी नागरिकों में संक्रमण की पुष्टि हुई है. प्रभावित यात्रियों को स्पेन के टेनेरिफ से विशेष विमानों के जरिए निकाला गया और कई देशों में क्वारंटाइन किया गया. WHO ने निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है, हालांकि उसने कहा है कि आम लोगों में इसके तेजी से फैलने का खतरा कम है. हंता वायरस आमतौर पर चूहों के मल-मूत्र से फैलता है, लेकिन एंडीज स्ट्रेन कुछ मामलों में इंसानों के बीच भी फैल सकता है. फिलहाल दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
दुनिया में हंता वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है. क्रूज शिप एमवी होंडियस से जुड़े कई यात्रियों में वायरस के लक्षण मिलने के बाद अलग-अलग देशों ने अलर्ट जारी कर दिया है. फ्रांस की एक महिला और दो अमेरिकी नागरिकों में संक्रमण की पुष्टि हुई है. प्रभावित यात्रियों को स्पेन के टेनेरिफ से विशेष विमानों के जरिए निकाला गया और कई देशों में क्वारंटाइन किया गया. WHO ने निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है, हालांकि उसने कहा है कि आम लोगों में इसके तेजी से फैलने का खतरा कम है. हंता वायरस आमतौर पर चूहों के मल-मूत्र से फैलता है, लेकिन एंडीज स्ट्रेन कुछ मामलों में इंसानों के बीच भी फैल सकता है. फिलहाल दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.