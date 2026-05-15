देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद हिमाचल के हमीरपुर में भी लोगों की चिंता बढ़ गई है. नई दरों के अनुसार पेट्रोल ₹3.14 और डीजल ₹3.11 प्रति लीटर महंगा हुआ है. लोगों का कहना है कि इसका सीधा असर आम आदमी की जेब और घर के बजट पर पड़ेगा. स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले ही दाल, गैस और खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं. अब ईंधन महंगा होने से दूध, तेल और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान भी और महंगा हो सकता है. लोगों का मानना है कि ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से हर चीज के दाम प्रभावित होंगे. कुछ लोगों ने इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ा फैसला बताया, जबकि कई लोगों ने सरकार से महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह लगातार कीमतें बढ़ती रहीं, तो आने वाले समय में परिवार का खर्च संभालना और मुश्किल हो जाएगा.