ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वीआईपी रोड पर एक चलती कार आग का गोला बन गई. मेडिकल कॉलेज के सामने बुधवार रात इस घटना से अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार आग के गोले में तब्दील हो गई. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए आनन-फानन में गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई. आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देख लोगों की भीड़ जमा हो गई, राहगीरों ने दमकल टीम और पुलिस को घटना की सूचना दी. फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी.