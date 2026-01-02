ETV Bharat / Videos

जीवन जीने की कला सिखाता विवेक भारती गुरुकुल, धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा के साथ तंदुरुस्ती का पाठ

जीवन जीने की कला सिखाता विवेक भारती गुरुकुल

Published : January 2, 2026 at 9:55 PM IST

मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की चकाचौंध में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को लोग भूल गए हैं, लेकिन ओड़िशा के बालासोर के विवेक भारती गुरुकुल को देखने से लगता है कि वह व्यवस्था कितनी कारगर थी. इस गुरुकुल में बच्चों की सुबह साढ़े चार बजे की घंटी से शुरू होती है. इसके बाद एक जगह जमा होकर सभी गीता का पाठ करते हैं. फिर बागबानी, योग और प्रार्थना करते हैं. यहां बच्चे ना सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा लेते हैं.. बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते हैं. यहां शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती का पाठ पढ़ाया जाता है.. दिनभर के अभ्यास के बाद रात नौ बजे वो सोने जाते हैं. यहां बच्चों को पूजा, यज्ञ, साइकिल रिपेयरिंग, गाना, स्पोर्टस, वाद्ययंत्र बजाना सब सिखाया जाता है.  

प्रकृति की गोद में बसे इस गुरुकुल के बीच में एक तालाब है. यहां कई तरह से मेडिसिनल प्लांट लगे हैं. आश्रम के पास अपने खेत हैं और 35 गायें हैं.  खेतों में बच्चे खेती करते हैं और गायों की सेवा से सेवा भावना सीखते हैं. गाय के गोबर से आश्रम की लिपाई-पुताई होती है. यहां भारत माता और शारदा माता की प्रतिमाएं हैं. जहां छात्र सुबह-शाम प्रार्थना करते हैं.

छब्बीस साल पहले 1999 के भूकंप के बाद लंबोदर दलाई ने इस गुरुकुल की स्थापना की थी. रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी की भक्ति भावना से प्रेरित होकर उन्होंने खुद संन्यास ले लिया और अपनी पैतृक संपत्ति से गुरुकुल की शुरुआत की.  मकसद था दूरदराज के गरीब और वंचित बच्चों का सर्वांगीण विकास.

अभी यहां 105 बच्चे हैं और 10 शिक्षक हैं. सरकार से आश्रम को कोई मदद नहीं मिलती है. समय पर कुछ सामाजिक संस्थाएं इस गुरुकुल को दान देते हैं, जिससे यहां का काम चलता है.

GURUKUL REVIVED IN BALASORE
जीवन जीने की कला
प्राचीन गुरुकुल में संवरता जीवन
धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा
GURUKUL REVIVED IN BALASORE

ETV Bharat Hindi Team

