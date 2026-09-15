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गुरुग्राम हिट एंड रन केस: आरोपी कल्याण बैंसला गिरफ्तार, महिला बाइकर को मारी थी कार से टक्कर

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गुरुग्राम हिट एंड रन केस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 9:27 PM IST

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गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना सेक्टर-56 में FIR दर्ज की गई थी. इसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर मामले में हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS भी जोड़ी गई. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान 33 वर्षीय कल्याण बैंसला, निवासी चांदहट, पलवल, हरियाणा के रूप में की है. आरोपी को क्राइम ब्रांच सोहना की टीम ने राजस्थान में दौसा से गिरफ्तार किया. एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है,जो वारदात के समय गाड़ी में सवार था. 14 सितंबर को महिला बाइक राइडर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि 13 सितंबर की सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर कार ने उसकी बाइक को टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया. 

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना सेक्टर-56 में FIR दर्ज की गई थी. इसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर मामले में हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS भी जोड़ी गई. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान 33 वर्षीय कल्याण बैंसला, निवासी चांदहट, पलवल, हरियाणा के रूप में की है. आरोपी को क्राइम ब्रांच सोहना की टीम ने राजस्थान में दौसा से गिरफ्तार किया. एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है,जो वारदात के समय गाड़ी में सवार था. 14 सितंबर को महिला बाइक राइडर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि 13 सितंबर की सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर कार ने उसकी बाइक को टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया. 

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