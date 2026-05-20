बेंगलुरु: गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ़ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर, यहां उदयपुरा स्थित आर्ट ऑफ़ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में एक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है. गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर एक मानवतावादी नेता, आध्यात्मिक गुरु और शांति के दूत हैं. तनाव-मुक्त और हिंसा-मुक्त समाज के उनके दृष्टिकोण ने आर्ट ऑफ़ लिविंग द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों और कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों को एकजुट किया है. इस सत्संग में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी उपस्थित हैं। गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर ने आर्ट ऑफ़ लिविंग की स्थापना एक अंतरराष्ट्रीय,गैर-लाभकारी, शैक्षिक और मानवतावादी संगठन के रूप में की थी. वर्तमान में, इसके कार्यक्रम 182 देशों में संचालित किए जा रहे हैं.