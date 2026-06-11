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गुजरात के रोनाल्डो ने बास्केटबॉल में बढ़ाया देश का मान, अंडर-18 जूनियर साउथ एशिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जीता खिताब - GUJARAT RONALDO BECAME CHAMPION

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गुजरात के रोनाल्डो ने बढ़ाया देश का मान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 11, 2026 at 10:48 PM IST

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महज 4 साल पहले बास्केटबॉल खेलना शुरू करने वाला रोनाल्डो हॉपकिन्स आज टीम इंडिया की जर्सी पहनकर देश का नाम रोशन कर रहा है. भावनगर के युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने वर्ष 2022 में YBC क्लब से अपने करियर की शुरुआत की. हाल ही में आयोजित अंडर-18 जूनियर साउथ एशिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप में उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिसने ख़िताब अपने नाम किया.

लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर रोनाल्डो को कम उम्र में ही सीनियर टीम में जगह मिली. रोनाल्डो की इस उपलब्धि पर उनके माता-पिता और कोच गर्व महसूस करते हैं. वहीं रोनाल्डो अपनी सफलता का श्रेय परिवार, कोच और गुजरात स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल को देते हैं.  

रोनाल्डो जैसी प्रतिभाओं के उभरने के बीच गुजरात में बास्केटबॉल को लेकर एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है. आगामी 2 और 5 जुलाई को अहमदाबाद में फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुक़ाबलों का आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा, पहले क़तर में आयोजित होने वाला अंडर-18 एशिया कप भी अब अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा. 13 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में एशिया की 16 शीर्ष टीमें भाग लेंगी.

महज 4 साल पहले बास्केटबॉल खेलना शुरू करने वाला रोनाल्डो हॉपकिन्स आज टीम इंडिया की जर्सी पहनकर देश का नाम रोशन कर रहा है. भावनगर के युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने वर्ष 2022 में YBC क्लब से अपने करियर की शुरुआत की. हाल ही में आयोजित अंडर-18 जूनियर साउथ एशिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप में उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिसने ख़िताब अपने नाम किया.

लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर रोनाल्डो को कम उम्र में ही सीनियर टीम में जगह मिली. रोनाल्डो की इस उपलब्धि पर उनके माता-पिता और कोच गर्व महसूस करते हैं. वहीं रोनाल्डो अपनी सफलता का श्रेय परिवार, कोच और गुजरात स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल को देते हैं.  

रोनाल्डो जैसी प्रतिभाओं के उभरने के बीच गुजरात में बास्केटबॉल को लेकर एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है. आगामी 2 और 5 जुलाई को अहमदाबाद में फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुक़ाबलों का आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा, पहले क़तर में आयोजित होने वाला अंडर-18 एशिया कप भी अब अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा. 13 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में एशिया की 16 शीर्ष टीमें भाग लेंगी.

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