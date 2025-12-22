Intro:Body:

गुजरात के अमरेली में लड़कियों के लगाए स्टॉल पर आपको फ्योर आर्गेनिक फूड मिलेगा जो आपकी सेहत को बनाएगा. इन लड़कियों ने पढ़ाई के साथ-साथ अर्न विद लर्न प्रजेक्ट के तहत आर्गेनिक फूड का स्टार्ट अप शुरू किया . शनिवार और रविवार को स्टॉल लगाती हैं और इससे होने वाली कमाई को संस्था को डोनेट करती हैं. जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई, रहने और खाने समेत सभी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं. ये सावरकुंडला में पढ़ती है.कपोल कन्या हॉस्टल में रहती हैं.

स्टॉल चलाने वाली छात्रा राठौड़ श्रद्धा का कहना है कि "हमने स्टॉल लगाया है, जिसमें हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखने को मिलता है और यह भी पता चलता है कि हमारे माता-पिता हमारे लिए ये पैसे कैसे भेजते हैं। ताकि जब हम खुद पैसे कमाएँ, तो हमें पता हो कि पैसे कैसे कमाने हैं। इस तरह हमें पैसे का इस्तेमाल करना और फालतू खर्च न करना सीखने को मिलता है। संस्था ने हमें प्रेरित किया और खर्च करना सिखाया। संस्था ने स्टॉल लगाकर हमारे लिए व्यवस्था की और अब हम सब कुछ अपने तरीके से करते हैं."

इनके स्टॉल पर खजूर और ड्राई फ्रूट्स वाला गर्म दूध, ताजी सब्जियों से बना ऑर्गेनिक वेजिटेबल सूप, प्रोटीन से भरपूर बिन्स, स्वा बर्गर मिलता है. खास बात ये हैं कि हर डिश 20 रुपये में सर्व की जाती है. स्टॉल पर आने वाले कस्टमर हितेशभाई सेठ कहते हैं कि "गर्ल्स हॉस्टल की सिस्टर्स सावरकुंडला के लोगों को उनके कामों के लिए सिर्फ 20 रुपये में खजूर और ड्राई फ्रूट्स के साथ गर्म दूध और वेजिटेबल सूप बेचती हैं। यह सावरकुंडला के लोगों से बहनों का साथ देने की एक विनम्र अपील है"

गुजरात की ये बेटियां पढ़ाई के साथ-साथ सेवा, बिजनेस और आत्मनिर्भरता का पाठ सीख रही हैं. इनकी अनोखी पहल को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और दूर दूर से इनके बनाए पौष्टिक खाने का स्वाद लेने लोग दूर-दूर से खींचे चले आते हैं.

