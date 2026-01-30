ETV Bharat / Videos

LNG से चलने वाले पहले इंजन की शुरुआत, इको-फ्रेंडली और कम लागत वाला होगा सफर

LNG से चलने वाले पहले इंजन की शुरुआत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 30, 2026

वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन ने LNG से चलने वाले देश के पहले इंजन की शुरुआत की है. शुरुआत में इसे साबरमती से छोटी दूरी के लिए चलाया जाएगा. रेलवे का ये कदम ना सिर्फ इको-फ्रेंडली है, बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है. 

इंजन में लगाई गई हर LNG यूनिट करीब 222 किलोमीटर की यात्रा के लिए पर्याप्त ईंधन देती है. इस इंजन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे डीजल और LNG में आसानी से स्वीच किया जा सकेगा, जिससे इसके परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. 

आधुनिक समय में जिस तरह से इको-फ्रेंडली साधनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे में यह काफी उपयोगी साबित होगा.   

FIRST LNG POWERED LOCOMOTIVES
LNG से चलने वाला पहला इंजन
कम लागत वाला सफर
इको फ्रेंडली यातायात साधन
FIRST LNG POWERED LOCOMOTIVES

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

