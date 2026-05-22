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गुजरात टाइटंस का बड़ा धमाका…चेन्नई सुपर किंग्स 89 रन से हारी, IPL 2026 से बाहर - IPL 2026

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Gujarat Titans vs Chennai Super Kings IPL 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 1:00 PM IST

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गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 84 और कप्तान शुभमन गिल ने 64 रन की दमदार पारी खेली, जबकि जोस बटलर ने नाबाद 57 रन बनाए. जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और टीम 140 रन पर ऑल आउट हो गई. मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने तीन-तीन विकेट लेकर सीएसके की कमर तोड़ दी. इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ में टॉप-2 की अपनी उम्मीदों को और मजबूत कर लिया है.

गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 84 और कप्तान शुभमन गिल ने 64 रन की दमदार पारी खेली, जबकि जोस बटलर ने नाबाद 57 रन बनाए. जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और टीम 140 रन पर ऑल आउट हो गई. मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने तीन-तीन विकेट लेकर सीएसके की कमर तोड़ दी. इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ में टॉप-2 की अपनी उम्मीदों को और मजबूत कर लिया है.

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