गुजरात में लग्जरी बस बनी आग का गोला, देखें वीडियो - GUJARAT BUS CATCHES FIRE

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 2:24 PM IST

1 Min Read
गुजरात के खेड़ा जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 48 पर भुमेल पाटिया के पास एक लग्जरी बस में अचानक आग लग गई. इससे अफरा-तफरी मच गई. यह घटना देर रात नडियाद-आनंद मार्ग पर भुमेल गांव के पास रेलवे पुल पर हुई. बस में अचानक आग लगने के बाद लोग दहशत में आ गए. इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन बस पूरी तरह जलकर राख हो गई. लग्जरी बस में आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है. बस पावागढ़ से बावला जा रही थी. इसी दौरान बस में अचानक आग लग गई. हालांकि, समय रहेते बस के चालक ने बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिससे बड़ी जनहानि टल गई.

TAGGED:

FIRE BROKE OUT IN A LUXURY BUS
BHUMEL PATIYA NATIONAL HIGHWAY
गुजरात लग्जरी बस आग
हाईवे बस आग
GUJARAT BUS CATCHES FIRE

ETV Bharat Hindi Team

