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गुजरात के खेड़ा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, इमारत मलबे में तब्दील… कई घायल - GUJARAT BLAST

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GUJARAT KHEDA FIRECRACKER FACTORY BLAST (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 8:28 PM IST

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गुजरात के खेड़ा जिले के कपड़वंज क्षेत्र में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की टीन की छत हवा में उड़ गई और पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई. हादसे में पांच से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान पूरा किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और यहां लंबे समय से अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे. पुलिस विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है और अवैध फैक्ट्रियों के नेटवर्क की भी पड़ताल शुरू कर दी है.

गुजरात के खेड़ा जिले के कपड़वंज क्षेत्र में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की टीन की छत हवा में उड़ गई और पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई. हादसे में पांच से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान पूरा किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और यहां लंबे समय से अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे. पुलिस विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है और अवैध फैक्ट्रियों के नेटवर्क की भी पड़ताल शुरू कर दी है.

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