गुजरात में जहरीली शराब त्रासदी: मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई, 30 से अधिक अस्पताल में भर्ती - गुजरात में शराब से मौत
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Published : August 20, 2026 at 6:57 PM IST
गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं. इस मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है. इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और अब 12 लोगों हिरासत में लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले खारकड़ी गांव में कुछ लोगों ने IMFL ब्रांड की नकली बोतल से शराब पी ली, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. निजी अस्पतालों में चल रहे मुफ्त उपचार शिविरों में निगरानी के लिए सर टी अस्पताल और अहमदाबाद के गुर्दा अस्पताल IKDRC के डॉक्टरों की टीमें भी तैनात की गईं.
गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं. इस मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है. इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और अब 12 लोगों हिरासत में लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले खारकड़ी गांव में कुछ लोगों ने IMFL ब्रांड की नकली बोतल से शराब पी ली, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. निजी अस्पतालों में चल रहे मुफ्त उपचार शिविरों में निगरानी के लिए सर टी अस्पताल और अहमदाबाद के गुर्दा अस्पताल IKDRC के डॉक्टरों की टीमें भी तैनात की गईं.