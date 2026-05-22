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गुजरात के बनासकांठा में देश की पहली गौमूत्र डेयरी…पशुपालकों के लिए बनी कमाई का नया जरिया - COW URINE DAIRY

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India first cow urine dairy in Gujarat (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 5:41 PM IST

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बनासकांठा जिले के अबाला गांव में देश की पहली गौमूत्र डेयरी ग्रामीणों के लिए कमाई का नया जरिया बन गई है. देवारामभाई पुरोहित के स्टार्टअप द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट को आईहब गुजरात से 5 लाख रुपये की सहायता मिली. डेयरी में गौमूत्र को प्रोसेस कर प्राकृतिक खाद और जैविक कीटनाशक तैयार किए जाते हैं, जिससे रसायनमुक्त खेती को बढ़ावा मिल रहा है. साल 2017 में 50 लीटर प्रतिदिन क्षमता से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्लांट में बदल चुका है. भाभर तालुका के कई गांवों से रोज करीब 4000 लीटर गौमूत्र एकत्र किया जा रहा है, जिससे 70 से अधिक परिवारों को आर्थिक लाभ मिल रहा है.

बनासकांठा जिले के अबाला गांव में देश की पहली गौमूत्र डेयरी ग्रामीणों के लिए कमाई का नया जरिया बन गई है. देवारामभाई पुरोहित के स्टार्टअप द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट को आईहब गुजरात से 5 लाख रुपये की सहायता मिली. डेयरी में गौमूत्र को प्रोसेस कर प्राकृतिक खाद और जैविक कीटनाशक तैयार किए जाते हैं, जिससे रसायनमुक्त खेती को बढ़ावा मिल रहा है. साल 2017 में 50 लीटर प्रतिदिन क्षमता से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्लांट में बदल चुका है. भाभर तालुका के कई गांवों से रोज करीब 4000 लीटर गौमूत्र एकत्र किया जा रहा है, जिससे 70 से अधिक परिवारों को आर्थिक लाभ मिल रहा है.

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