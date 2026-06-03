गुजरात के उप-मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के निर्देश पर चलाए गए "ऑपरेशन डेल्टा" के तहत अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ क्राइम ब्रांच, एसओडब्ल्यू और साइबर क्राइम की टीमों द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात चलाए गए सर्च ऑपरेशन मे 300 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लोगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. जांच में पता चला है कि कई महिलाएं स्पा और देह व्यापार से जुड़ी थीं, जबकि पुरुष मजदूरी, सिलाई और अन्य कार्यों में लगे हुए थे. फिलहाल पुलिस अब उन स्थानीय एजेंटों की तलाश में जुटी है जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनवाने और अवैध रूप से रहने में उनकी मदद की. वहीं अधिकारियों का यह भी कहना है कि शहर में अब भी अवैध रूप से रह रहे कई घुसपैठिए छिपे हो सकते हैं इसलिए अभियान आगे भी जारी रहेगा.