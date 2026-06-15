गोवा सरकार ने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के नेतृत्व में राज्यव्यापी ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा अभियान शुरू किया है. इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत 5 जून से 5 सितंबर तक 90 दिनों में पूरे राज्य में लगभग 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे. अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और जनभागीदारी के माध्यम से गोवा को अधिक हरित एवं स्वच्छ बनाना है. इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग NH-66 पर पत्रादेवी से पोल्लेम तक ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की भी योजना है. मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पेड़ लगाने के साथ उनकी देखभाल और संरक्षण की अपील की है. पर्यावरणविदों, किसानों और युवाओं ने इस पहल का स्वागत किया है. यह अभियान गोवा में हरित विकास और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.