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ज्यादा आत्मनिर्भरता का मतलब है BRICS के लिए ज्यादा आर्थिक गतिविधियां और सुरक्षा, बिजनेस फोरम में बोले जयशंकर

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बिजनेस फोरम में बोले जयशंकर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 9:20 PM IST

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ब्रिक्स समिट से पहले ब्रिक्स बिजनेस फोरम के उद्घाटन समारोह में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ज्यादा आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक सुरक्षा पर जोर दिया. उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि इसका आम मकसद सदस्य देशों के बिजनेस के लिए पार्टनर ढूंढना, मार्केट तक पहुंचना और सप्लाई नेटवर्क को जोड़ना आसान बनाना है. खासकर ब्रिक्स के लिए ज्यादा आर्थिक गतिविधि और आर्थिक सुरक्षा का मतलब है ज़्यादा आत्मनिर्भरता. इसका मकसद जुड़े रहने और कॉम्पिटिटिव बने रहने के साथ-साथ झटकों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है.

ब्रिक्स का मकसद आर्थिक झटकों से उबरने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना, एक दूसरे से जुड़े रहना है. जयशंकर ने ब्रिक्स को ऐसी अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच बताया, जो संसाधन, बाजार, क्षमताओं और अनुभव में अलग होने के बावजूद एक-दूसरे के पूरक हैं. 

ब्रिक्स समिट से पहले ब्रिक्स बिजनेस फोरम के उद्घाटन समारोह में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ज्यादा आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक सुरक्षा पर जोर दिया. उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि इसका आम मकसद सदस्य देशों के बिजनेस के लिए पार्टनर ढूंढना, मार्केट तक पहुंचना और सप्लाई नेटवर्क को जोड़ना आसान बनाना है. खासकर ब्रिक्स के लिए ज्यादा आर्थिक गतिविधि और आर्थिक सुरक्षा का मतलब है ज़्यादा आत्मनिर्भरता. इसका मकसद जुड़े रहने और कॉम्पिटिटिव बने रहने के साथ-साथ झटकों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है.

ब्रिक्स का मकसद आर्थिक झटकों से उबरने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना, एक दूसरे से जुड़े रहना है. जयशंकर ने ब्रिक्स को ऐसी अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच बताया, जो संसाधन, बाजार, क्षमताओं और अनुभव में अलग होने के बावजूद एक-दूसरे के पूरक हैं. 

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