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ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेस पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 9 लोगों की मौत

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नोएडा में बस में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 1:04 PM IST

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उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर एक स्लीपर बस में भीषण आग लग गई. हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. जब ये हादसा हुआ उस वक्त बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे.  बस में ये आग नोएडा से करीब 33 किलोमीटर आगे जेवर कार्गो एयरपोर्ट के पास लगी. आग लगते ही बस में अफरातफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई यात्रियों ने चलती बस से कूदकर जान बचाई, लेकिन बस के ऊपरी हिस्से में बैठे यात्री बाहर नहीं निकल पाए.  सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बस के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. बस से 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. लेकिन आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई.  बस कश्मीरी गेट दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते महोबा जा रही थी. शुरुआत जांच के मुताबिक, बस के एसी में स्पार्क होने के कारण बस के इंजन लुब्रिकेंट ऑयल में आग लगकर तेजी से फैल गई. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है.  

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर एक स्लीपर बस में भीषण आग लग गई. हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. जब ये हादसा हुआ उस वक्त बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे.  बस में ये आग नोएडा से करीब 33 किलोमीटर आगे जेवर कार्गो एयरपोर्ट के पास लगी. आग लगते ही बस में अफरातफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई यात्रियों ने चलती बस से कूदकर जान बचाई, लेकिन बस के ऊपरी हिस्से में बैठे यात्री बाहर नहीं निकल पाए.  सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बस के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. बस से 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. लेकिन आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई.  बस कश्मीरी गेट दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते महोबा जा रही थी. शुरुआत जांच के मुताबिक, बस के एसी में स्पार्क होने के कारण बस के इंजन लुब्रिकेंट ऑयल में आग लगकर तेजी से फैल गई. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है.  

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