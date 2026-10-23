देशभर में सबसे प्रदूषित ग्रेटर नोएडा, AQI पहुंचा 357 के पार, जहरीली हवा से सांसों पर संकट

त्योहारों के सीजन में एक बार फिर दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. आज सुबह ग्रेटर नोएडा का नाम देश के 253 शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित शहर के रूप में दर्ज हो गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB) से मिली जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 357 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. वहीं, मध्य प्रदेश का सिंगरौली 312 AQI के साथ दूसरे स्थान पर रहा. ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है. ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर एक दिन के भीतर तेजी से बढ़ा है. 22 अक्टूबर को शाम चार बजे यहां का AQI 219 दर्ज किया गया था. वहीं, इसके अगले दिन सुबह नौ बजे ये बढ़कर 357 पर पहुंच गया. यानी एक दिन में 138 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

AQI का स्तर 450 से ज्यादा हो तो इसे अत्यंत गंभीर माना जाता है. अगर AQI 401 से 450 के बीच हो तो इसे गंभीर माना जाता है. अगर ये 301 से 400 के बीच हो तो इसे बहुत खराब और अगर 201 से 300 के बीच हो तो हवा की गुणवत्ता को खराब माना जाता है.

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में AQI 337 और नॉलेज पार्क 5 में AQI 376 दर्ज किया गया है. नॉलेज पार्क-5 का AQI शहर के AQI से भी अधिक रहा है. हवा की लगातार खराब होती गुणवत्ता के बीच लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सास संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहना जरूरी है.