जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण की नई पहल…‘जंप स्टार्ट’ अभियान से बढ़ेगी आबादी? - GREAT INDIAN BUSTARD
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 18, 2026 at 5:10 PM IST
राजस्थान के जैसलमेर में विलुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण के लिए “जंप स्टार्ट” अभियान शुरू किया गया है. डेजर्ट नेशनल पार्क के वन्यजीव विशेषज्ञ जंगल में दिए गए अंडों को संरक्षित प्रजनन केंद्र के विकसित अंडों से बदल रहे हैं. इसका उद्देश्य अंडों को शिकारियों और रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों से बचाना है. इस तकनीक से चिड़ियों के प्राकृतिक मातृत्व व्यवहार और आनुवंशिक विविधता को भी सुरक्षित रखा जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल से गोडावण की घटती आबादी को बढ़ाने में मदद मिलेगी. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में गिना जाता है और इसकी सुरक्षा के लिए यह अभियान बेहद अहम माना जा रहा है.
राजस्थान के जैसलमेर में विलुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण के लिए “जंप स्टार्ट” अभियान शुरू किया गया है. डेजर्ट नेशनल पार्क के वन्यजीव विशेषज्ञ जंगल में दिए गए अंडों को संरक्षित प्रजनन केंद्र के विकसित अंडों से बदल रहे हैं. इसका उद्देश्य अंडों को शिकारियों और रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों से बचाना है. इस तकनीक से चिड़ियों के प्राकृतिक मातृत्व व्यवहार और आनुवंशिक विविधता को भी सुरक्षित रखा जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल से गोडावण की घटती आबादी को बढ़ाने में मदद मिलेगी. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में गिना जाता है और इसकी सुरक्षा के लिए यह अभियान बेहद अहम माना जा रहा है.