बंगाल में महासंग्राम: ममता बनर्जी का दावा- 'मुझे घर में किया नजरबंद', विधायक कुणाल घोष पर जानलेवा हमला!

पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक पारा गरमा गया है. श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में ममता बनर्जी की जनसभा से ठीक पहले राज्य में भारी अफरा-तफरी और हिंसक झड़प का माहौल बन गया. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनकी पार्टी के सीनियर नेताओं को रैली में जाने से रोकने के लिए घरों में ही नजरबंद कर दिया गया. उधर, ममता की रैली में जा रहा रहे विधायक कुणाल घोष के काफिले पर उत्तरपाड़ा में हिंसक हमला हुआ. इस हमले में वो घायल हो गए. आयोजन स्थल की ओर जा रहे कुणाल घोष के वाहन को अचानक भीड़ ने घेर लिया, उन्हें काले झंडे दिखाए गए और गाड़ी पर लोहे की रॉड, लाठियों, पत्थरों, ईंटों और अंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया. हालात ऐसे बन गए कि विधायक को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने श्रीरामपुर के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज पर पुलिसिया ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगाया और उन्हें कोर्ट में घसीटने की चेतावनी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी घर-घर जाकर लोगों को जनसभा में आने पर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं.