ETV Bharat / Videos

बंगाल में महासंग्राम: ममता बनर्जी का दावा- 'मुझे घर में किया नजरबंद', विधायक कुणाल घोष पर जानलेवा हमला!

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
विधायक कुणाल घोष पर हमला! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 11:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक पारा गरमा गया है. श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में ममता बनर्जी की जनसभा से ठीक पहले राज्य में भारी अफरा-तफरी और हिंसक झड़प का माहौल बन गया. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनकी पार्टी के सीनियर नेताओं को रैली में जाने से रोकने के लिए घरों में ही नजरबंद कर दिया गया. उधर, ममता की रैली में जा रहा रहे विधायक कुणाल घोष के काफिले पर उत्तरपाड़ा में हिंसक हमला हुआ. इस हमले में वो घायल हो गए. आयोजन स्थल की ओर जा रहे कुणाल घोष के वाहन को अचानक भीड़ ने घेर लिया, उन्हें काले झंडे दिखाए गए और गाड़ी पर लोहे की रॉड, लाठियों, पत्थरों, ईंटों और अंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया. हालात ऐसे बन गए कि विधायक को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने श्रीरामपुर के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज पर पुलिसिया ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगाया और उन्हें कोर्ट में घसीटने की चेतावनी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी घर-घर जाकर लोगों को जनसभा में आने पर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक पारा गरमा गया है. श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में ममता बनर्जी की जनसभा से ठीक पहले राज्य में भारी अफरा-तफरी और हिंसक झड़प का माहौल बन गया. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनकी पार्टी के सीनियर नेताओं को रैली में जाने से रोकने के लिए घरों में ही नजरबंद कर दिया गया. उधर, ममता की रैली में जा रहा रहे विधायक कुणाल घोष के काफिले पर उत्तरपाड़ा में हिंसक हमला हुआ. इस हमले में वो घायल हो गए. आयोजन स्थल की ओर जा रहे कुणाल घोष के वाहन को अचानक भीड़ ने घेर लिया, उन्हें काले झंडे दिखाए गए और गाड़ी पर लोहे की रॉड, लाठियों, पत्थरों, ईंटों और अंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया. हालात ऐसे बन गए कि विधायक को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने श्रीरामपुर के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज पर पुलिसिया ताकत के दुरुपयोग का आरोप लगाया और उन्हें कोर्ट में घसीटने की चेतावनी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी घर-घर जाकर लोगों को जनसभा में आने पर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
MAMTA RALLY
MLA KUNAL GHOSH
WEST BENGAL POLICE
MAMTA MLA ATTACKED

संबंधित ख़बरें

जोधपुर में तरंग शक्ति 2026 का आगाज

जोधपुर में तरंग शक्ति 2026 का आगाज, 40 देशों के वायु योद्धा कर रहे शिरकत

September 26, 2026 at 11:02 PM IST
सऊदी को मिला पाकिस्तान और तुर्किये का साथ

सऊदी अरब को मिला पाकिस्तान और तुर्किये का साथ, हूतियों के हमले से बचाने में करेंगे सहयोग

September 26, 2026 at 9:24 PM IST
CAPTAIN AMARINDER SINGH UPSET WITH BJP

कैप्टन अमरिंदर सिंह का छलका दर्द, बोले- 'BJP में अब कोई मेरी सलाह नहीं लेता'; अमृतपाल पर भी दिया बड़ा बयान

September 26, 2026 at 5:34 PM IST
CYCLONE ARNAB HEAVY RAIN ALERT 14 STATES

चक्रवात 'अर्नब' का कहर, UP-बिहार से MP तक 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; उत्तराखंड में रोकी गई आदि कैलाश यात्रा

September 26, 2026 at 4:08 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.