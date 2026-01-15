ETV Bharat / Videos

दिल्ली में 26 कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह, अभिनेता रंजीत भी समारोह में हुए शामिल - MASS WEDDING CEREMONY DELHI

दिल्ली में एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 15, 2026 at 8:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना विहार स्थित एमटीएनएल ग्राउंड में एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 26 कन्याओं का विवाह हिंदू विधि-विधान से संपन्न कराया गया. इस आयोजन ने सामाजिक समरसता, समानता और सेवा भावना की एक अनूठी मिसाल पेश की. समारोह में मौजूद लोगों के अनुसार यह केवल विवाह नहीं, बल्कि एक सामाजिक महायज्ञ जैसा अनुभव था. सामूहिक विवाह में खास बात यह रही कि सभी 26 जोड़े एक जैसे परिधान में सजे हुए थे दूल्हा-दुल्हन के वस्त्रों से यह महसूस हो रहा था, मानो सभी एक ही परिवार के सदस्य हों. इस व्यवस्था के पीछे ट्रस्ट का उद्देश्य अमीर-गरीब के भेद को समाप्त करना और सभी को समान सम्मान देना था. पूरे पंडाल में एकता और अपनत्व का वातावरण देखने को मिला.

ETV Bharat Delhi Team

