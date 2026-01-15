दिल्ली में 26 कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह, अभिनेता रंजीत भी समारोह में हुए शामिल - MASS WEDDING CEREMONY DELHI
Published : January 15, 2026 at 8:55 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के यमुना विहार स्थित एमटीएनएल ग्राउंड में एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 26 कन्याओं का विवाह हिंदू विधि-विधान से संपन्न कराया गया. इस आयोजन ने सामाजिक समरसता, समानता और सेवा भावना की एक अनूठी मिसाल पेश की. समारोह में मौजूद लोगों के अनुसार यह केवल विवाह नहीं, बल्कि एक सामाजिक महायज्ञ जैसा अनुभव था. सामूहिक विवाह में खास बात यह रही कि सभी 26 जोड़े एक जैसे परिधान में सजे हुए थे दूल्हा-दुल्हन के वस्त्रों से यह महसूस हो रहा था, मानो सभी एक ही परिवार के सदस्य हों. इस व्यवस्था के पीछे ट्रस्ट का उद्देश्य अमीर-गरीब के भेद को समाप्त करना और सभी को समान सम्मान देना था. पूरे पंडाल में एकता और अपनत्व का वातावरण देखने को मिला.
