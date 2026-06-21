पूरी दुनिया में आज 12वां इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है. पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है. पीएम मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योग दिवस कार्यक्रम की अगुवाई की. पीएम मोदी ने योग कहा कि योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है, जो अलग-अलग देशों और संस्कृतियों को साथ ला रहा है. पीएम ने लोगों से योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की.

साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस घोषित किया, तब से हर साल ये दिवस मनाया जाता है. इस बार इंटरनेशनल योग दिवस की थीम है- बढ़ती उम्र में योग. पीएम मोदी ने योग को मानवता के लिए कल्याणकारी बताया.

पीएम मोदी ने कहा कि योग दुनिया में शांति का रास्ता बना सकता है. पीएम मोदी ने स्वच्छता से स्वागतअभियान के लिए कोलकाता वासियों को बधाई दी. रेड रोड पर आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने भी शिरकत की. यहां पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद को याद किया और कहा कि स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को योग के परिचित कराया.