सेना के लिए अत्याधुनिक ड्रोन बनाएगा हमीरपुर का सर्वेश, ETV भारत ने की खास बातचीत

हिमाचल प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर के छात्र सर्वेश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है. सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पांचवें सेमेस्टर में पढ़ने वाले सर्वेश के रक्षा क्षेत्र से जुड़े ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय के डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO) और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) के तहत ₹3.50 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है. सर्वेश का दावा है कि वह भारतीय सेना की सीमा निगरानी से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए ऐसा ड्रोन विकसित कर रहे हैं, जिसे दुश्मन के रडार से पकड़ना मुश्किल होगा और जो जैमिंग के बावजूद काम करने में सक्षम होगा. इस परियोजना का उद्देश्य सीमा क्षेत्र में निगरानी की क्षमता को मजबूत करने के लिए नई तकनीक विकसित करना है.

दुश्मन का रडार भी नहीं पकड़ पाएगा ड्रोन

रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं सीईओ दिनेश माहौर ने प्रोजेक्ट के लिए बजट को मंजूरी दी है. अब इस प्रोजेक्ट को अगले चरण तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सर्वेश और उनकी टीम पर होगी. सर्वेश शर्मा ने कहा कि आईआईटी जोधपुर और कोनार्क कोर की राष्ट्रीय स्तर की ओपन कार्डबोर्ड ड्रोन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिष्ठित संस्थानों की करीब 50 टीमों ने अपने इनोवेटिव आइडिया प्रस्तुत किए थे. इसी दौरान भारतीय सेना की बॉर्डर सर्विलांस से संबंधित तकनीकी चुनौती पर भी चर्चा हुई. प्रतियोगिता में सर्वेश शर्मा की टीम ने चौथा पुरस्कार और 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि हासिल की. इस अनुभव के बाद सर्वेश ने सेना की सीमा निगरानी की समस्या पर गंभीरता से काम शुरू किया और ड्रोन विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े.