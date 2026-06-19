दिल्ली के गोविंदपुरी ट्रांजिट कैंप में जल संकट गहराया, बूंद-बूंद पानी के लिए रोजाना जूझ रहे लोग - DELHI WATER CRISIS
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Published : June 19, 2026 at 8:14 PM IST
दिल्ली के कालकाजी स्थित गोविंदपुरी ट्रांजिट कैंप में पानी की गंभीर समस्या लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है. इलाके में स्थायी पाइपलाइन व्यवस्था नहीं होने के कारण निवासी स्थानीय टैंकों और महंगे निजी टैंकरों पर निर्भर हैं. सीमित समय के लिए मिलने वाले पानी के चलते महिलाओं और बुजुर्गों को घंटों कतारों में इंतजार करना पड़ता है। कई बार पानी खत्म हो जाने से लोगों को खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है. पानी की कमी के कारण आपसी विवाद और झगड़े भी आम हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं मिला है. निवासी सरकार से जल्द पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं.
दिल्ली के कालकाजी स्थित गोविंदपुरी ट्रांजिट कैंप में पानी की गंभीर समस्या लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है. इलाके में स्थायी पाइपलाइन व्यवस्था नहीं होने के कारण निवासी स्थानीय टैंकों और महंगे निजी टैंकरों पर निर्भर हैं. सीमित समय के लिए मिलने वाले पानी के चलते महिलाओं और बुजुर्गों को घंटों कतारों में इंतजार करना पड़ता है। कई बार पानी खत्म हो जाने से लोगों को खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है. पानी की कमी के कारण आपसी विवाद और झगड़े भी आम हो गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं मिला है. निवासी सरकार से जल्द पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं.