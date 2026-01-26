रांची: झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है.राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली. समारोह के मौके पर कई मंत्री, नेता व अन्य लोग मौजूद हैं. 77वां गणतंत्र दिवस समारोह में बंगाल पुलिस की बटालियन भी परेड में शामिल हैं. इस मौके पर विभिन्न विभाग की झांकियों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है. गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है. मोरहाबादी मैदान को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया है. मोरहाबादी मैदान व आसपास जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है. इसके अलावा ट्रैफिक रूट में भी परिवर्तन किए गए हैं.