ETV Bharat / Videos

Republic Day: रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया झंडोत्तोलन - REPUBLIC DAY 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 26, 2026 at 9:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है.राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली. समारोह के मौके पर कई मंत्री, नेता व अन्य लोग मौजूद हैं. 77वां गणतंत्र दिवस समारोह में बंगाल पुलिस की बटालियन भी परेड में शामिल हैं. इस मौके पर विभिन्न विभाग की झांकियों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है. गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है. मोरहाबादी मैदान को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया है. मोरहाबादी मैदान व आसपास जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है. इसके अलावा ट्रैफिक रूट में भी परिवर्तन किए गए हैं. 

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है.राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली. समारोह के मौके पर कई मंत्री, नेता व अन्य लोग मौजूद हैं. 77वां गणतंत्र दिवस समारोह में बंगाल पुलिस की बटालियन भी परेड में शामिल हैं. इस मौके पर विभिन्न विभाग की झांकियों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है. गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है. मोरहाबादी मैदान को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया है. मोरहाबादी मैदान व आसपास जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है. इसके अलावा ट्रैफिक रूट में भी परिवर्तन किए गए हैं. 

For All Latest Updates

TAGGED:

REPUBLIC DAY
REPUBLIC DAY IN RANCHI
गणतंत्र दिवस
रांची में गणतंत्र दिवस
REPUBLIC DAY 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jharkhand Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Encounter in Saranda

LIVE: सारंडा में माओवादियों के एनकाउंटर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस

January 22, 2026 at 5:48 PM IST
CHILDREN MISSING FROM RANCHI

रांची से लापता बच्चे अंश और अंशिका की बरामदगी को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा की प्रेस कॉन्फेंस

January 14, 2026 at 1:10 PM IST
jharkhand-legislative-assembly-winter-session-live

Jharkhand Assembly Winter Session live: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र

December 11, 2025 at 11:07 AM IST
jharkhand-legislative-assembly-winter-session-live

Jharkhand Assembly winter session Live: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र

December 9, 2025 at 11:03 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.