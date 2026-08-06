सरकार ने देश में बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी पहल की है. केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए 23 हजार 731 करोड़ रुपये की एकीकृत सर्कुलर बायो-एनर्जी योजना गोबरधन को मंजूरी दी. गोवर्धन योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी और यह कंप्रेस्ड बायोगैस को भारत के भविष्य के एनर्जी मिक्स का एक अहम हिस्सा बनाएगी.

इस योजना का मकसद देश में बड़ी मात्रा में मौजूद कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर, प्रेस मड, नगरपालिका के जैविक कचरे और अन्य बायोमास संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल करना है और इसके जरिए ग्रामीणों की आय को बढ़ावा देना है. सरकार का कहना है कि इससे गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी.