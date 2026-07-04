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आतंकवाद के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, 23 आतंकियों के नाम UAPA की लिस्ट में शामिल - UAPA

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आतंकवाद के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 4:40 PM IST

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आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने एक फिर कड़ा एक्शन लिया है. गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके 23 आतंकियों की एक लिस्ट जारी की है. इन आतंकवादियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी UAPA की चौथी अनुसूची में डाला गया है.  

UAPA की लिस्ट में शामिल इन 23 आतंकियों के नाम हैं- जैश-ए-मोहम्मद के मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक उर्फ ​​डॉक्टर, मुफ्ती मुहम्मद असगर खान उर्फ ​​अबू साद, हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ ​​कारी जर्रार, अब्दुल्ला जिहादी, गुलाम फरीद, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की और वसीम नूर जट. इनके अलावा, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी फिरदौस अहमद भट, हारून रशीद गनई, बिलाल अहमद मीर, आबिद कयूम लोन नजीर अहमद गुज्जर, अब्दुल रऊफ उर्फ ​​हाफिज अब्दुल रऊफ, अशफाक अहमद, हाफिज खालिद वलीद, मौलाना सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद याकूब, मौलाना यूसुफ तैयबी, ओवैस फारूज, कारी याकूब शेख, राणा इफ्तिखार, मोहम्मद शहीद फैसल भी इस लिस्ट में शामिल हैं. इस लिस्ट में शामिल सभी 23 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित हैं. ये आतंकी पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे हैं.

अब आइये समझते है कि क्या है UAPA? यह आतकंवाद के खिलाफ भारत का कड़ा कानून है. इस कानून के तहत आतंकवाद में शामिल लोगों को सरकार आतंकवादी घोषित कर सकती है. लिस्ट में नाम शामिल होने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके फाइनेंस को ब्लॉक कर सकेगी. उनकी गतिविधियों पर रोक लगाएगी और उनकी संपत्तियों को जब्त कर सकेगी.

आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने एक फिर कड़ा एक्शन लिया है. गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके 23 आतंकियों की एक लिस्ट जारी की है. इन आतंकवादियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी UAPA की चौथी अनुसूची में डाला गया है.  

UAPA की लिस्ट में शामिल इन 23 आतंकियों के नाम हैं- जैश-ए-मोहम्मद के मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक उर्फ ​​डॉक्टर, मुफ्ती मुहम्मद असगर खान उर्फ ​​अबू साद, हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ ​​कारी जर्रार, अब्दुल्ला जिहादी, गुलाम फरीद, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की और वसीम नूर जट. इनके अलावा, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी फिरदौस अहमद भट, हारून रशीद गनई, बिलाल अहमद मीर, आबिद कयूम लोन नजीर अहमद गुज्जर, अब्दुल रऊफ उर्फ ​​हाफिज अब्दुल रऊफ, अशफाक अहमद, हाफिज खालिद वलीद, मौलाना सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद याकूब, मौलाना यूसुफ तैयबी, ओवैस फारूज, कारी याकूब शेख, राणा इफ्तिखार, मोहम्मद शहीद फैसल भी इस लिस्ट में शामिल हैं. इस लिस्ट में शामिल सभी 23 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित हैं. ये आतंकी पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे हैं.

अब आइये समझते है कि क्या है UAPA? यह आतकंवाद के खिलाफ भारत का कड़ा कानून है. इस कानून के तहत आतंकवाद में शामिल लोगों को सरकार आतंकवादी घोषित कर सकती है. लिस्ट में नाम शामिल होने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके फाइनेंस को ब्लॉक कर सकेगी. उनकी गतिविधियों पर रोक लगाएगी और उनकी संपत्तियों को जब्त कर सकेगी.

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