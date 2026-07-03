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ई-रिक्शा को रिमोट से बंद करने वाले ऐप्स पर सरकार का एक्शन, गूगल-एपल को हटाने के आदेश - E RICKSHAW APP REMOVED

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ऐप्स पर सरकार का एक्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 6:39 PM IST

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देशभर में ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए पिछले कुछ दिन परेशानियों से भरे रहे हैं. दरअसल, कुछ मोबाइल ऐप्स के जरिए लोग ब्लूटूथ की मदद से चलती हुई ई-रिक्शा की बैटरी को रिमोटली बंद कर दे रहे थे. इसकी वजह से सड़क पर ई-रिक्शा चलते-चलते अचानक रुक जा रही थीं, जिसके बाद ई-रिक्शा चलाने वाले लोगों काफी परेशान हुए क्योंकि उनकी रोज की रोजी-रोटी ई-रिक्शा पर निर्भर होती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनका ई-रिक्शा बंद कैसे और क्यों हो रहा है. चाइनीज़ ऐप की वजह से ई-रिक्शा बंद करने वाले लोगों ने इस घटना की रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद ई-रिक्शा चालकों का दर्द सामने आया और फिर भारत सरकार ने ऐसे ऐप्स के खिलाफ एक्शन लिया है. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल प्ले स्टोर और एपल ऐप स्टोर को साफ निर्देश दिया है कि इन ऐप्स को तुरंत हटाया जाए.

देशभर में ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए पिछले कुछ दिन परेशानियों से भरे रहे हैं. दरअसल, कुछ मोबाइल ऐप्स के जरिए लोग ब्लूटूथ की मदद से चलती हुई ई-रिक्शा की बैटरी को रिमोटली बंद कर दे रहे थे. इसकी वजह से सड़क पर ई-रिक्शा चलते-चलते अचानक रुक जा रही थीं, जिसके बाद ई-रिक्शा चलाने वाले लोगों काफी परेशान हुए क्योंकि उनकी रोज की रोजी-रोटी ई-रिक्शा पर निर्भर होती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनका ई-रिक्शा बंद कैसे और क्यों हो रहा है. चाइनीज़ ऐप की वजह से ई-रिक्शा बंद करने वाले लोगों ने इस घटना की रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद ई-रिक्शा चालकों का दर्द सामने आया और फिर भारत सरकार ने ऐसे ऐप्स के खिलाफ एक्शन लिया है. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गूगल प्ले स्टोर और एपल ऐप स्टोर को साफ निर्देश दिया है कि इन ऐप्स को तुरंत हटाया जाए.

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