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सरकार ने घरेलू हवाई किराए से हटाई कैपिंग, बढ़ सकता है फ्लाइट का किराया - DOMESTIC AIRFARE GOVT REMOVES CAPS

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सरकार ने घरेलू हवाई किराए से हटाई कैपिंग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 22, 2026 at 8:22 PM IST

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 नागरिक उड्डयन मंत्रालय 23 मार्च से घरेलू हवाई किराए पर लगी अस्थायी सीमा हटा दिया है. यह फैसला उड़ानों के संचालन में स्थिरता आने और क्षमता बहाल होने के बाद लिया गया है. ये पाबंदियां असल में दिसंबर 2025 में लगाई गई थी. ऐसा तब हुआ जब इंडियो ने बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द कर दी थी जिससे सीटों की भारी कमी हो गई और प्रमुख घरेलू रूटों पर हवाई किराए आसमान छूने लगे. सूत्रों ने बताया कि इन पाबंदियों के हटने से किराए तय करने का तरीका फिर से बाजार-आधारित मॉडल पर लौट आएगा. किराए की सीमा हटाते समय, मंत्रालय ने एयरलाइनों को चेतावनी दी कि वे उचित और पारदर्शी किराया रखें और अगर किराए में बेवजह बढ़ोतरी होती है, तो नियामक दखल की चेतावनी भी दी. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय लगातार, रीयल-टाइम में किराए पर नजर रखेगा.

 नागरिक उड्डयन मंत्रालय 23 मार्च से घरेलू हवाई किराए पर लगी अस्थायी सीमा हटा दिया है. यह फैसला उड़ानों के संचालन में स्थिरता आने और क्षमता बहाल होने के बाद लिया गया है. ये पाबंदियां असल में दिसंबर 2025 में लगाई गई थी. ऐसा तब हुआ जब इंडियो ने बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द कर दी थी जिससे सीटों की भारी कमी हो गई और प्रमुख घरेलू रूटों पर हवाई किराए आसमान छूने लगे. सूत्रों ने बताया कि इन पाबंदियों के हटने से किराए तय करने का तरीका फिर से बाजार-आधारित मॉडल पर लौट आएगा. किराए की सीमा हटाते समय, मंत्रालय ने एयरलाइनों को चेतावनी दी कि वे उचित और पारदर्शी किराया रखें और अगर किराए में बेवजह बढ़ोतरी होती है, तो नियामक दखल की चेतावनी भी दी. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय लगातार, रीयल-टाइम में किराए पर नजर रखेगा.

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