UPI ट्रांजैक्शन चार्ज के विरोध पर बोली सरकार- फैसला वापस लेने का कोई सवाल नहीं

UPI ट्रांजैक्शन चार्ज के विरोध के बीच सरकार ने फैसले को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है. सरकार ने साफ किया है कि 2 हजार रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR चार्ज लगाने के फैसले पर दोबारा विचार करने का सवाल ही नहीं उठता है. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका विरोध करने वालों पर सीधा हमला बोला और उन पर नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया. दरअसल, मीडिया के एक सेक्शन में यह खबर चल रही थी कि विरोध की वजह से सरकार यूपीआई चार्ज को वापस ले सकती है. सरकार ने इसे खारिज कर दिया. हालांकि केंद्रीय मंत्री ने UPI ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर सफाई देते हुए कहा कि इससे आम उपभोक्ता प्रभावित नहीं होगा.