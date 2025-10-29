ETV Bharat / Videos

लौकी ने बदली किस्मत!, किसान रवि ने उगाई 6 फीट लंबी लौकी, प्रति एकड़ 6 लाख तक मुनाफा - GREW A 6 FOOT LONG GOURD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 10:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

6 फीट की लौकी और ढाई हाजार कीमत. हरियाणा के फतेहाबाद के भूथन गांव के किसान रवि पूनिया ने ये कमाल कर दिखाया है. इस लौकी ने इनका लक बदल दिया है. एक एकड़ में 700 से 900 क्विंटल उत्पादन होता है. प्रति एकड़ 6 लाख तक की कमाई हो जाती है.

ये सात साल से बीज तैयार कर कश्मीरी लहसुन की भी खेती कर रहे हैं. इसकी उत्पादन क्षमता आम लहसून के मुकाबले 4 गुना ज्यादा होती है. सालान इससे 15 लाख तक कमाई होती है...

रवि पुनिया कहते हैं कि आज का युवा खेती की जगह नौकरी की तरफ जा रहा है. लेकिन वो खेती में तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छी कमाई कर सकता है.

6 फीट की लौकी और ढाई हाजार कीमत. हरियाणा के फतेहाबाद के भूथन गांव के किसान रवि पूनिया ने ये कमाल कर दिखाया है. इस लौकी ने इनका लक बदल दिया है. एक एकड़ में 700 से 900 क्विंटल उत्पादन होता है. प्रति एकड़ 6 लाख तक की कमाई हो जाती है.

ये सात साल से बीज तैयार कर कश्मीरी लहसुन की भी खेती कर रहे हैं. इसकी उत्पादन क्षमता आम लहसून के मुकाबले 4 गुना ज्यादा होती है. सालान इससे 15 लाख तक कमाई होती है...

रवि पुनिया कहते हैं कि आज का युवा खेती की जगह नौकरी की तरफ जा रहा है. लेकिन वो खेती में तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छी कमाई कर सकता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

GOURD CHANGED HIS FORTUNE
लौकी ने बदली किस्मत
6 फीट लंबी लौकी
FARMER
GREW A 6 FOOT LONG GOURD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

special children

‘प्रकाश कुंज’ स्पेशल बच्चों की उम्मीद, मन और जीवन हो रहा रोशन!

October 29, 2025 at 11:06 PM IST
unique collection of currency

गोवंश वाली करेंसी का नायाब कलेक्शन, पीएम मोदी से विशेष मांग

October 29, 2025 at 10:31 PM IST
धान, केला और नारियल की फसलें तबाह

मोंथा साइक्लोन से आंध्रप्रदेश में भारी तबाही, धान, केला और नारियल की फसलें तबाह, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया हवाई सर्वेक्षण

October 29, 2025 at 10:31 PM IST
राष्ट्रपति के साथ स्क्वॉड्रन लीडर शिवांगी सिंह

पाकिस्तान को जवाब देने वाली तस्वीर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्क्वॉड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ खिंचवाई तस्वीर, राफेल में भरी उड़ान

October 29, 2025 at 7:57 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.