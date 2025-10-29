6 फीट की लौकी और ढाई हाजार कीमत. हरियाणा के फतेहाबाद के भूथन गांव के किसान रवि पूनिया ने ये कमाल कर दिखाया है. इस लौकी ने इनका लक बदल दिया है. एक एकड़ में 700 से 900 क्विंटल उत्पादन होता है. प्रति एकड़ 6 लाख तक की कमाई हो जाती है.

ये सात साल से बीज तैयार कर कश्मीरी लहसुन की भी खेती कर रहे हैं. इसकी उत्पादन क्षमता आम लहसून के मुकाबले 4 गुना ज्यादा होती है. सालान इससे 15 लाख तक कमाई होती है...

रवि पुनिया कहते हैं कि आज का युवा खेती की जगह नौकरी की तरफ जा रहा है. लेकिन वो खेती में तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छी कमाई कर सकता है.