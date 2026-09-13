'मेरे दोस्त राहुल गांधी से दोबारा मिलने का मौका मिला', बोले मलेशियाई पीएम

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को राजधानी में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ नाश्ते पर मुलाकात की. मलेशिया के प्रधानमंत्री ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "आज सुबह नाश्ते के दौरान मेरे अच्छे दोस्त और भारतीय संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से दोबारा मिलने का मौका मिला. इस छोटी सी मुलाकात में हमें हाल की अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटनाओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला." कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर मीटिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी के साथ मिलकर नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री महामहिम दातो सेरी अनवर इब्राहिम से नाश्ते पर मुलाकात की."