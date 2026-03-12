ETV Bharat / Videos

WATCH: गोरी-नागोरी के ठुमकों से हिला यूपी, स्टेज पर लगाई आग - GORI NAGORI DANCE PERFORMANCE

गोरी-नागोरी के ठुमकों से हिला यूपी (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 11:24 AM IST

फर्रुखाबाद: जिला में बुधवार को होली मिलन कार्यक्रम का आरोजन किया गया. इसमें कलाकारों ने प्रस्तुति दी. कार्यक्रम में सिंगर शिफा रूबी ने नील समुंदर है मैं रेत का साहिल हूं, केसरिया तेरा इश्क और इश्क है पिया गाने की प्रस्तुति दी. इस दौरान युवा झूमने लगे. इसके बाद डांसर गोरी नागौरी ने ठुमकों ने धमाल मचा दिया. जैसे ही गोरी नागौरी मंच पर आई लोगों से कहा गया मोबाइल की लाइट को जला ले. इस दौरान युवाओ में गौरी नागौरी को लेकर उत्साह देखने को मिला. युवा कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए. उन्होंने बलम पिचकारी, तूने मुझे मारी और सीधी साधी छोरी शराबी गाना पर अपनी परफॉर्मेंस दी. 

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

संपादक की पसंद

