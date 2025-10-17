ETV Bharat / Videos

36000 रुपये किलो वाली मिठाई, किसी खास के लिए कुछ खास गिफ्ट - GOLD SWEETS

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 11:02 PM IST

एक खास मिठाई के लिए आपको 36 हजार कीमत चुकानी पड़ेगी. आपको इसका स्वाद लेना है तो आपको मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल आना पड़ेगा. दीपावली पर इस खास मिठाई की एंट्री हुई है. ये मिठाई सोने से तैयार की गई है. इसमें महंगे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया गया है. जिसमें पिशोरी पिस्ता का प्रयोग हुआ है, जो अफगानिस्तान में मिलता है, इस मिठाई में 24 कैरेट का गोल्ड यूज किया गया है. दुकान संचालिका बताती हैं कि ये मिठाई उनकी ही दुकान में तैयार की जाती है और लोग इस मिठाई के लिए प्री ऑर्डर भी देते हैं.

अगर ये दीवाली आपको यादगार बनानी है. किसी खास को कुछ खास गिफ्ट देना है तो चले आइए न्यू मार्केट.

