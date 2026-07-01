6 महीने में सोना-चांदी और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, अब निवेशकों के लिए क्या है सही रणनीति? - GOLD PRICE
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Published : July 1, 2026 at 7:20 PM IST
साल 2026 के पहले छह महीनों में निवेशकों को भारी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा. रिकॉर्ड स्तर से सोना करीब 20% और चांदी 43% तक सस्ती हो गई, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई. मजबूत अमेरिकी डॉलर, फेडरल रिजर्व की सख्त ब्याज दर नीति और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों ने बाजार पर दबाव बनाया. विशेषज्ञों का मानना है कि अल्पकाल में सोने में 2% से 5% तक और गिरावट संभव है, लेकिन साल के अंत तक इसमें 12% से 15% की तेजी आ सकती है. वहीं, अगले छह महीनों में स्मॉलकैप और मिडकैप शेयर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. विदेशी निवेशकों की वापसी भी रुपये की स्थिरता और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.
साल 2026 के पहले छह महीनों में निवेशकों को भारी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा. रिकॉर्ड स्तर से सोना करीब 20% और चांदी 43% तक सस्ती हो गई, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई. मजबूत अमेरिकी डॉलर, फेडरल रिजर्व की सख्त ब्याज दर नीति और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों ने बाजार पर दबाव बनाया. विशेषज्ञों का मानना है कि अल्पकाल में सोने में 2% से 5% तक और गिरावट संभव है, लेकिन साल के अंत तक इसमें 12% से 15% की तेजी आ सकती है. वहीं, अगले छह महीनों में स्मॉलकैप और मिडकैप शेयर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. विदेशी निवेशकों की वापसी भी रुपये की स्थिरता और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी.