1 महीने में सोना ₹5,000 और चांदी ₹25,000 सस्ती, निवेश का सही समय? - IBJA
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Published : July 13, 2026 at 8:00 PM IST
सोने और चांदी की कीमतों में 13 जुलाई को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹1,079 सस्ता होकर ₹1.42 लाख पर आ गया, जबकि एक किलो चांदी ₹3,155 की गिरावट के साथ ₹2.17 लाख पर पहुंच गई. पिछले एक महीने में सोना करीब ₹5,000 और चांदी ₹25,000 तक सस्ती हो चुकी है. विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी डॉलर मजबूत होने, फेडरल रिजर्व के संकेत और रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफावसूली के कारण कीमतों में गिरावट आई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा स्तर पर निवेश के अवसर बन रहे हैं, लेकिन एकमुश्त निवेश के बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करना बेहतर रहेगा.
सोने और चांदी की कीमतों में 13 जुलाई को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹1,079 सस्ता होकर ₹1.42 लाख पर आ गया, जबकि एक किलो चांदी ₹3,155 की गिरावट के साथ ₹2.17 लाख पर पहुंच गई. पिछले एक महीने में सोना करीब ₹5,000 और चांदी ₹25,000 तक सस्ती हो चुकी है. विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी डॉलर मजबूत होने, फेडरल रिजर्व के संकेत और रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफावसूली के कारण कीमतों में गिरावट आई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा स्तर पर निवेश के अवसर बन रहे हैं, लेकिन एकमुश्त निवेश के बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करना बेहतर रहेगा.