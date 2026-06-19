सोने और चांदी की कीमतों में 19 जून को बड़ी गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोना 3,152 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर करीब 1.45 लाख रुपये पर आ गया, जबकि चांदी 9,209 रुपये प्रति किलो गिरकर 2.31 लाख रुपये पर पहुंच गई. विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम समझौते से पश्चिम एशिया में तनाव कम हुआ है, जिससे निवेशकों ने सोने-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों से दूरी बनानी शुरू कर दी. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संभावित सख्त रुख और गोल्ड-सिल्वर ETF में बिकवाली ने भी कीमतों पर दबाव डाला है. रिकॉर्ड ऊंचाई से अब सोना और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है.