ETV Bharat / Videos

सोना ₹3,152 और चांदी ₹9,209 सस्ती, अमेरिका-ईरान युद्धविराम के बाद सुरक्षित निवेश की मांग घटी - GOLD PRICE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
GOLD AND SILVER PRICES FALL IN INDIA (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 8:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सोने और चांदी की कीमतों में 19 जून को बड़ी गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोना 3,152 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर करीब 1.45 लाख रुपये पर आ गया, जबकि चांदी 9,209 रुपये प्रति किलो गिरकर 2.31 लाख रुपये पर पहुंच गई. विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम समझौते से पश्चिम एशिया में तनाव कम हुआ है, जिससे निवेशकों ने सोने-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों से दूरी बनानी शुरू कर दी. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संभावित सख्त रुख और गोल्ड-सिल्वर ETF में बिकवाली ने भी कीमतों पर दबाव डाला है. रिकॉर्ड ऊंचाई से अब सोना और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है.

सोने और चांदी की कीमतों में 19 जून को बड़ी गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोना 3,152 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर करीब 1.45 लाख रुपये पर आ गया, जबकि चांदी 9,209 रुपये प्रति किलो गिरकर 2.31 लाख रुपये पर पहुंच गई. विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम समझौते से पश्चिम एशिया में तनाव कम हुआ है, जिससे निवेशकों ने सोने-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों से दूरी बनानी शुरू कर दी. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संभावित सख्त रुख और गोल्ड-सिल्वर ETF में बिकवाली ने भी कीमतों पर दबाव डाला है. रिकॉर्ड ऊंचाई से अब सोना और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SILVER PRICE
BULLION MARKET
GOLD RATE TODAY
SILVER RATE TODAY
GOLD PRICE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Vadodara police destroyed liquor worth Rs 4 crore.

गुजरात में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन, वडोदरा पुलिस ने नष्ट की 4 करोड़ की शराब

June 19, 2026 at 8:05 PM IST
टेलीग्राम पर अस्थाई रूप से बैन जारी

NEET RE-EXAM के चलते टेलीग्राम पर अस्थाई रूप से बैन जारी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

June 19, 2026 at 7:42 PM IST
Supreme Court gives relief to CM Vijay!

सुप्रीम कोर्ट से सीएम विजय को राहत! विश्वास मत में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों वाली याचिका खारिज

June 19, 2026 at 6:50 PM IST
Iran Warns US Over Peace Agreement

अमेरिका-ईरान समझौते के बीच तेहरान की सख्त चेतावनी, गालिबफ बोले- शर्तें तोड़ीं तो मिलेगा करारा जवाब

June 19, 2026 at 6:31 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.