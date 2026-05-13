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सोना-चांदी पर बढ़ा आयात शुल्क… कीमतों में भारी उछाल, बाजार में बढ़ी चिंता - GOLD PRICE HIKE

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सोना-चांदी पर बढ़ा आयात शुल्क (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 3:24 PM IST

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केंद्र सरकार द्वारा सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने के बाद देशभर में कीमती धातुओं की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी काउंसिल के मुताबिक, इस फैसले से आने वाले दिनों में सोना और महंगा हो सकता है. उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ज्यादा आयात शुल्क से अवैध व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है और संगठित ज्वैलरी कारोबार प्रभावित होगा. परिषद के अध्यक्ष राजेश रोकडे ने बताया कि एक दिन में ही सोना करीब 13 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया. उन्होंने सरकार को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और पुरानी ज्वैलरी पर टैक्स राहत जैसे वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह भी दी है.

केंद्र सरकार द्वारा सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने के बाद देशभर में कीमती धातुओं की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी काउंसिल के मुताबिक, इस फैसले से आने वाले दिनों में सोना और महंगा हो सकता है. उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ज्यादा आयात शुल्क से अवैध व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है और संगठित ज्वैलरी कारोबार प्रभावित होगा. परिषद के अध्यक्ष राजेश रोकडे ने बताया कि एक दिन में ही सोना करीब 13 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया. उन्होंने सरकार को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और पुरानी ज्वैलरी पर टैक्स राहत जैसे वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह भी दी है.

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