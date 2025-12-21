ETV Bharat / Videos

गोवा में पर्यटन सीजन की धीमी शुरुआत, पर्यटक और व्यवसायी को उम्मीद, नए साल में सुधरेगी स्थिति - GOA HOPES MORE VISITORS

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 8:07 PM IST

1 Min Read
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा देश और दुनिया भर से घूमने आने वाले सैलानियों की पहली पसंद है. यहां के बीच, बाजार, चर्च और नाइट लाइफ लोगों को खूब पसंद आती है.

हालांकि, इस बार छुट्टियों के मौसम में रौनक कुछ कम दिख रही है. यहां के व्यापारियों के मुताबिक, पिछले मौसमों की तुलना में पर्यटकों की संख्या इस बार कम है. कुछ लोगों का कहना है कि पर्यटन में गिरावट का कारण गोवा के नाइटक्लब में हाल ही में हुई आग की घटना हो सकती है. इसके अलावा, राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के कारण दुकानों के खुलने के समय और स्थानीय मेलों पर लगाए गए प्रतिबंध भी इसकी वजह हो सकते है. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी ही जो तमाम प्रतिबंधों के बाद भी गोवा का रुख कर रहे हैं और यहां की सुंदरता और मौसम की सराहना कर रहे हैं। पहली बार गोवा आने वाले पर्यटक चुनौतियों के बावजूद भी यहां की खासियत को खोज रहे हैं.

गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, कलंगुट बीच, पालोलेम का सनसेट और वाटर स्पोर्ट्स... यहां आने वाले सैलानियों को बेहद पसंद है. साल के आखिर में पर्यटन सीजन की धीमी शुरुआत के बावजूद, सैलानियों और स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि गोवा का रोमांच कभी कम नहीं होगा.

गोवा में पर्यटन सीजन की धीमी शुरुआत
पर्यटक और व्यवसायी को उम्मीद
GOA HOPES MORE VISITORS
नया साल 2026
