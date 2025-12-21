भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा देश और दुनिया भर से घूमने आने वाले सैलानियों की पहली पसंद है. यहां के बीच, बाजार, चर्च और नाइट लाइफ लोगों को खूब पसंद आती है.

हालांकि, इस बार छुट्टियों के मौसम में रौनक कुछ कम दिख रही है. यहां के व्यापारियों के मुताबिक, पिछले मौसमों की तुलना में पर्यटकों की संख्या इस बार कम है. कुछ लोगों का कहना है कि पर्यटन में गिरावट का कारण गोवा के नाइटक्लब में हाल ही में हुई आग की घटना हो सकती है. इसके अलावा, राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के कारण दुकानों के खुलने के समय और स्थानीय मेलों पर लगाए गए प्रतिबंध भी इसकी वजह हो सकते है. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी ही जो तमाम प्रतिबंधों के बाद भी गोवा का रुख कर रहे हैं और यहां की सुंदरता और मौसम की सराहना कर रहे हैं। पहली बार गोवा आने वाले पर्यटक चुनौतियों के बावजूद भी यहां की खासियत को खोज रहे हैं.

गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, कलंगुट बीच, पालोलेम का सनसेट और वाटर स्पोर्ट्स... यहां आने वाले सैलानियों को बेहद पसंद है. साल के आखिर में पर्यटन सीजन की धीमी शुरुआत के बावजूद, सैलानियों और स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि गोवा का रोमांच कभी कम नहीं होगा.