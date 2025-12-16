ETV Bharat / Videos

गोवा नाइट क्लब आग: थाईलैंड से दिल्ली लाए गए आरोपी लूथरा ब्रदर्स, पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश, गोवा पुलिस को मिली 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड

Published : December 16, 2025 at 8:11 PM IST

 गोवा में 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब आग हादसे के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को मंगलवार को थाइलैंड से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया. भारतीय एजेंसियां दोनों को लेकर आई हैं. प्रत्यर्पण संधि के जरिए दोनों आरोपियों को वापस भारत लाया गया है. वहीं, एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस पहले से ही मौजूद थी. जहां फॉर्मैलिटी पूरी होते ही उनको हिरासत में ले लिया गया.

गोवा पुलिस ने बताया कि उनके यहां पहुंचने पर, सेंट्रल एजेंसियों के अधिकारी आरोपी दोनों भाइयों को राजधानी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ले गईं, जहां से गोवा पुलिस उन्हें 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड में ले लिया.  

बता दें, 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में आग लगने के तुरंत बाद दोनों आरोपी भाई थाइलैंड के फुकेट भाग गए थे. इस मामले में गोवा पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी. मामले को तूल पकड़ता देख इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस आर्गेनाइजेशन (इंटरपोल) ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था.  

भारतीय अधिकारियों ने थाई पक्ष को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, जिसमें भाइयों के पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद जारी किए गए जरूरी इमरजेंसी सर्टिफिकेट  भी शामिल हैं. बता दें, थाई पुलिस ने गुरुवार को फुकेट के एक रिसॉर्ट से भाइयों को हिरासत में लिया था, जब भारत ने उनके पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए थे और थाई अधिकारियों से उन्हें डिपोर्ट करने की गुजारिश की थी. एक भारतीय लॉ एनफोर्समेंट टीम भी भाई की वापसी के लिए फॉर्मैलिटीज को कोऑर्डिनेट कर रही थी

क्लब में फायर शो के चलते आग लग गई थी, जिससे टूरिस्ट और स्टाफ समेत 25 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई और कई दूसरे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. लूथरा भाइयों ने यह जानते हुए भी कि रेस्टोरेंट में इमरजेंसी में निकलने के लिए ग्राउंड या डेक फ्लोर पर इमरजेंसी एग्जिट दरवाज़ नहीं हैं, फायर शो ऑर्गनाइज किया था.

LUTHRA BROTHERS DEPORTED
DEPORTED FROM THAILAND
GOA NIGHTCLUB FIRE
डिपोर्ट किए गए लूथरा ब्रदर्स
LUTHRA BROTHERS DEPORTED

ETV Bharat Hindi Team

