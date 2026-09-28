ETV Bharat / Videos

गोवा के दिवार द्वीप में 1 साल में संवरेगी ऐतिहासिक धरोहर, जानें 'कोटि तीर्थ कॉरिडोर' का पूरा प्लान

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
DIVAR ISLAND SAPTAKOTESHWAR TEMPLE RECONSTRUCTION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 8:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गोवा के दिवार द्वीप में स्थित सदियों पुराना ऐतिहासिक सप्तकोटेश्वर स्थल अब फिर से अपना पुराना गौरव हासिल करने जा रहा है. राज्य सरकार यहां 'कोटि तीर्थ कॉरिडोर' विकसित कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने हाल ही में घोषणा की है कि विरासत, आस्था और पर्यटन के इस अहम प्रोजेक्ट को एक साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.

करीब 10 हजार वर्ग मीटर में फैले इस कॉरिडोर में मूल सप्तकोटेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण की भी योजना है. वर्षों तक मिट्टी और वनस्पतियों के नीचे दबी रही इस ऐतिहासिक धरोहर को पुरातत्व विभाग ने खोज निकाला था. विरासत और विकास' की इस अनोखी पहल और इस पवित्र तीर्थ के गौरवशाली इतिहास को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

गोवा के दिवार द्वीप में स्थित सदियों पुराना ऐतिहासिक सप्तकोटेश्वर स्थल अब फिर से अपना पुराना गौरव हासिल करने जा रहा है. राज्य सरकार यहां 'कोटि तीर्थ कॉरिडोर' विकसित कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने हाल ही में घोषणा की है कि विरासत, आस्था और पर्यटन के इस अहम प्रोजेक्ट को एक साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.

करीब 10 हजार वर्ग मीटर में फैले इस कॉरिडोर में मूल सप्तकोटेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण की भी योजना है. वर्षों तक मिट्टी और वनस्पतियों के नीचे दबी रही इस ऐतिहासिक धरोहर को पुरातत्व विभाग ने खोज निकाला था. विरासत और विकास' की इस अनोखी पहल और इस पवित्र तीर्थ के गौरवशाली इतिहास को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

GOA TOURISM
DIVAR ISLAND
SAPTAKOTESHWAR TEMPLE
CM PRAMOD SAWANT
KOTI TIRTH CORRIDOR

संबंधित ख़बरें

SC का केंद्र को नोटिस

₹2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर MDR लगाने के खिलाफ याचिका पर SC का केंद्र को नोटिस

September 28, 2026 at 8:14 PM IST
दिल्ली-NCR में यौन अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

दिल्ली-NCR में यौन अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; पूछा- 'निर्भया कांड के बाद क्या बदला? जवाबदेही तय हो'

September 28, 2026 at 8:08 PM IST
JAMMU KASHMIR VEHICLE FALLS IN KISHANGANGA RIVER

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ा हादसा, किशनगंगा नदी में गिरी गाड़ी; 9 महीने की बच्ची समेत 5 की मौत

September 28, 2026 at 6:36 PM IST
STONE PELTING ON UJJAIN POLICE TEAR GAS LATHICHARGE

उज्जैन में शाही मस्जिद विवाद पर भारी बवाल; पुलिस पर पथराव और लाठीचार्ज, 10 लोगों पर FIR दर्ज

September 28, 2026 at 5:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.