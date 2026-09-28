गोवा के दिवार द्वीप में 1 साल में संवरेगी ऐतिहासिक धरोहर, जानें 'कोटि तीर्थ कॉरिडोर' का पूरा प्लान

गोवा के दिवार द्वीप में स्थित सदियों पुराना ऐतिहासिक सप्तकोटेश्वर स्थल अब फिर से अपना पुराना गौरव हासिल करने जा रहा है. राज्य सरकार यहां 'कोटि तीर्थ कॉरिडोर' विकसित कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने हाल ही में घोषणा की है कि विरासत, आस्था और पर्यटन के इस अहम प्रोजेक्ट को एक साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.

करीब 10 हजार वर्ग मीटर में फैले इस कॉरिडोर में मूल सप्तकोटेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण की भी योजना है. वर्षों तक मिट्टी और वनस्पतियों के नीचे दबी रही इस ऐतिहासिक धरोहर को पुरातत्व विभाग ने खोज निकाला था. विरासत और विकास' की इस अनोखी पहल और इस पवित्र तीर्थ के गौरवशाली इतिहास को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.