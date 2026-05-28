मार्गो के सोंसोडो साइट पर गोवा का पहला वेस्ट गैसीफिकेशन प्लांट शुरू हो गया है, जो कचरे को ऊर्जा और निर्माण सामग्री में बदलने का काम करेगा. इस आधुनिक प्लांट में प्रतिदिन 10 टन मिश्रित और अवशिष्ट कचरे को प्रोसेस किया जाएगा. प्रक्रिया के दौरान कचरे को नियंत्रित दहन प्रणाली से गुजारकर ऊर्जा और फ्लाई ऐश तैयार की जाती है, जिससे ईंटें भी बनाई जाएंगी. प्रमोद सावंत ने बताया कि राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं पर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर करीब 1000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं. इस पहल से गोवा में बढ़ते कचरे की समस्या कम होने के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा उत्पादन को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है.