गोवा अग्निकांड मामले में क्लब मलिक के विदेश भागने पर पीड़ित परिवार ने उठाये सवाल, की ये मांग - GOA FIRE TRAGEDY

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 9, 2025 at 8:31 PM IST

1 Min Read
नई दिल्ली: गोवा के नाइट क्लब आगजनी के बाद क्लब मलिक के विदेश भागने पर पीड़ित परिवार ने सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि एक तरफ जहा इंडिगो फ्लाइट लगातार रद्द हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस फ्लैट से क्लब मालिक फरार हो जाता है. पीड़ीत परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार भी लगाई है. गोवा नाइट क्लब हादसे में बाल-बाल बचने वाली और पति के साथ तीन बहनों को गवाने वाली भावना जोशी ने बताया कि क्लब मलिक की लापरवाही से पूरा हादसा हुआ है. क्लब में सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं थी. उन्हें जानकारी मिली है कि लाइसेंस भी नहीं था. क्लब में काफी अवैध निर्माण था. फायर फाइटिंग की भी व्यवस्था नहीं थी. सुरक्षा और सेफ्टी का कोई उपाय नहीं था. क्लब मलिक के विदेश भगने पर उन्होंने कहा कि क्लब मलिक को पता है कि वह गलत है. इसलिए वह भाग गया. 25 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है. जिसकी वजह से वह देश छोड़कर भाग गया. जबकि उसे दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करनी चाहिए. 

GOA CLUB FIRE INCIDENT
GOA FIRE TRAGEDY VICTIMS FAMILIES
FIRE INCIDENTS IN DELHI NCR
GOA FIRE TRAGEDY

ETV Bharat Delhi Team

