गोवा: पोंडा की सफा मस्जिद में ईद की तैयारियां जारी, खास नमाज के लिए जुटेंगे करीब 2000 लोग - EID PREPARATIONS SAFA MOSQUE
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Published : March 18, 2026 at 5:30 PM IST
गोवा में 16वीं सदी का ऐतिहासिक स्थल ईद के मौके पर हर साल गुलजार हो जाता है. पोंडा स्थित ऐतिहासिक सफा मस्जिद में ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इब्राहिम आदिल शाह ने 1560 में इस मस्जिद को बनवाया था। ये मस्जिद अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत एक संरक्षित स्मारक है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरने के बावजूद अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती है. सफा मस्जिद गोवा में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है. सफा मस्जिद समिति के अध्य़क्ष मुल्ला मुर्तजा ने बताया कि "ये 1560 में यहां इब्राहिम आदिल शाह ने बनाई थी और कुछ ही सालों पहले 30-35 सालों के पहले एएसआई ने इसको अंडरटेक किया है एक स्मारक के रूप में। पुर्तगाल के टाइम पर ये मस्जिद उस टाइम में, उस जमाने में जब ये बनी थी तो बहुत बड़ी थी ये मस्जिद बाद में पुर्तगाल वालों का कुछ आक्रमण हुआ होगा और इसको तोड़ा भी, इसको डैमेज भी किया गया होगा। इस वजह से अब लास्ट इतना भाग बचा है इसका."
गोवा में 16वीं सदी का ऐतिहासिक स्थल ईद के मौके पर हर साल गुलजार हो जाता है. पोंडा स्थित ऐतिहासिक सफा मस्जिद में ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इब्राहिम आदिल शाह ने 1560 में इस मस्जिद को बनवाया था। ये मस्जिद अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत एक संरक्षित स्मारक है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरने के बावजूद अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती है. सफा मस्जिद गोवा में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है. सफा मस्जिद समिति के अध्य़क्ष मुल्ला मुर्तजा ने बताया कि "ये 1560 में यहां इब्राहिम आदिल शाह ने बनाई थी और कुछ ही सालों पहले 30-35 सालों के पहले एएसआई ने इसको अंडरटेक किया है एक स्मारक के रूप में। पुर्तगाल के टाइम पर ये मस्जिद उस टाइम में, उस जमाने में जब ये बनी थी तो बहुत बड़ी थी ये मस्जिद बाद में पुर्तगाल वालों का कुछ आक्रमण हुआ होगा और इसको तोड़ा भी, इसको डैमेज भी किया गया होगा। इस वजह से अब लास्ट इतना भाग बचा है इसका."