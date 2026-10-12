"जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तारीख दो, वरना फिर सड़कों पर उतरेंगे": CJP का पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम, दिपके ने की पूरा वीडियो जारी करने की मांग

कथित चुनावी अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. पार्टी के नेता सोमवार को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तारीख तय कराने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे और आवेदन सौंपा. CJP का आरोप है कि पुलिस अधिकारी सचिन शर्मा ने उनसे मुलाकात नहीं की. पार्टी ने साफ कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वह दोबारा प्रदर्शन का आह्वान करेगी. पार्टी का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाना और मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही तय करने की मांग करना उसके आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है.